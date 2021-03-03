Simav'da KOBİ Sanayi Bölgesi'ne ilk adım

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) Sanayi Bölgesi'nin yapımı için ilk adım atıldı.

Simav Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (SİMSAN) Yönetim Kurulu üyesi Sedat Seçkin tarafından fiziki yapı ve istihdam konuları anlatıldı. Seçkin, “Toplam olarak 23 bin metrekare taban alanı bulunacak olan sanayi sitesi, katlarıyla birlikte 55 bin metrekare alanda hizmet verecek. İş gücü olarak, çok ciddi bir potansiyel olacağını düşünüyoruz” dedi.

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, KOBİ Sanayi Bölgesi'nin güneş enerji panelleriyle kendi enerjisini üreteceğini belirtti. Kazcıoğlu, “Kurulacak olan KOBİ Sanayi Sitesi'nde, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektrik enerjisi şehir şebekesine verilecek, daha sonra mahsup edilecek” dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav'da iş yapan esnafın ve sanayicinin yer sıkıntılarının olduğunu ifade etti. Başkan Biçer, “Hazine arazilerinin bulunmadığı, özel mülkiyetin ormanın ve tarım arazilerinin olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Burada yeni alanlar bulmak kolay olmuyor. Adı organize sanayi olmasa bile akılcı çözümler üretmek zorundayız. Sanayi, hayvancılık ile Simav'ın en büyük dinamiklerinden olan tarım ve sera alanındaki alanların genişletilmesine çalışıyoruz. Yaklaşık 3 yılı aşkın bir zamandır takip ettiğimiz bir proje hayata geçecek. Bu nedenle sizlere ve sebep olan milletvekillerimize ve siyasetçilerimize teşekkür ediyorum. Simav'ın doğusunda gerek KOBİ Sanayi Bölgesi, diğer taraftan küçük oto sanayi bölgesi, batısında ise organize sera bölgesi ile Simav kabuğunu kıracak. Önümüzdeki yıllarda Simav'ın, bir üretim ve istihdam şehri haline geleceğine inanıyorum. Simav KOBİ sanayi bölgesi çok modern bir alan olacak, en az bin 500 kişiye iş istihdamı sağlayacak. En önemlisi, kendi enerjisini üretecek, çevreci doğa dostu bir sanayi bölgesi olacak” diye konuştu.

KOBİ Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı'na Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, SİMSAN Yönetim Kurulu üyeleri Şeref Kazcıoğlu, Sedat Seçkin, Ercan Göl ve Ahmet Gök katıldı.