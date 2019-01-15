Simav'da konferansı

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyetini sürdüren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile bayanlara yönelik seminerler düzenleniyor.

Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ‘ Evlenmek mi, Aile Olmak mı' adlı seminer, Simav Özel Eğitim Meslek Okulu Uzman Psikolojik Danışmanı Özge Sakarya Çınkı tarafından verildi. Seminere, bekar, sözlü, nişanlı ve evli bayanlar katıldı.

Seminerin başlangıcında bir konuşma yapan Halk Eğitim Müdürü Halil Aktay, bekar ve evli bayanlara yönelik, 7 hafta süreli, evlilik psikolojisi, sağlık, dini hayatta evlilik, aile hukuku konularında seminerler düzenleyeceklerini belirterek, aile olmanın önemli olduğunu ifade etti.

Uzman Psikolojik Danışman Özge Sakarya Çınkı seminerde, günümüz evliliklerinin kağıt üzerinde imzadan ibaret görülüp, gelecek nesiller için tehlike arz etmesi üzerine, böyle bir çalışmaya gerek duyduklarını söyledi. Sakarya Çınkı “ Evlilik öncesi çeyiz sandığında götürülecek maddi hazırlıklara odaklanma, manevi ve psikolojik hazırlığın önemsenmesine, evliliğin aile olmaya dönüşmesinde engel oluşturuyor. Evlilik hayatımızda değişmesini istediğimiz her şey için, değişime önce kişinin kendi negatif yönlerinden başlaması ve herkes ilişkilerine, sorunları ne olursa olsun sihirli dokunuşlarda bulunabilmelidir” diye anlatımlarını özetledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Simav temsilcisi Tamer Çınkı, yeni nesil gençlerin enerjisi, hızı ve dinamizmi ile iyilik odaklı işler yapan, deneyimini paylaşan ve yaşatan anlayışa sahip vakıfçılık modelini, gençlerle paylaşmayı hedeflediklerini belirtti.