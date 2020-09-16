İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da korkutan fabrika yangını

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kontrplak fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir kontrplak fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Yeşilköy çıkışındaki panel kontrplak fabrikasının kazan dairesi bölümünde elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangın, çatıya sıçrayıp kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 2 itfaiye aracı ve Yeşilköy Muhtarlığına ait 1 su tankı ile yangına müdahale edildi. Jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. 2 saat süren çalışmanın sonunda yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu fabrikada, yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.