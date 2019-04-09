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Simav'da kuduz karantinası

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Şenköy’de kuduz tehlikesine karşı 3 ay süreli karantina başlatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Şenköy'de kuduz tehlikesine karşı 3 ay süreli karantina başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Simav ilçesine bağlı Şenköy'de Süleyman Esmeray'a ait çoban köpeği yaban hayvanlarıyla boğuşması sonrasında kuduz oldu. Kuduz olan köpek önce köydeki köpekleri daha sonra 6 keçiyi ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine köpek ve ısırdığı hayvanlar kuduz teşhisiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince itlaf edildi.



Şenköy Muhtarı İsmail Barındık, köylerinde meydana gelen kuduz vakası sonucu, köyün 3 ay süre ile karantinaya alındığını, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçük ve büyükbaş hayvanlara kuduz aşısı yapılacağını belirtti.

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