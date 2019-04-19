Simav'da Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, 12 ortaokul'un katılımıyla Kur'an-Kerim'i Güzel Okuma

Yarışması düzenlendi.

İlçe merkezi ve beldelerdeki 12 ortaokul'un katıldığı etkinlikte, 19 Mayıs Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Yunus Emre Yılmaz birinci seçildi.

Simav 19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Recep Gökçen, “Okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Emine Gümüş tarafından çalıştırılan 7'inci sınıf öğrencimiz, Kur'an Bülbülü Yunus Emre Yılmaz , Bakara suresinin 152 -157'inci ayetleriyle Kur'an-ı Kerimi en güzel okuyan öğrenci seçildi. Hediyelik altın ve Kur'an-ı Kerim ile ödüllendirilen öğrencimizi, öğretmenlerini ve ailesini tebrik ediyoruz. Öğrencimizin başarısı, bizlere Miraç gecesi hediyesi oldu. Okunan Kur'an-ı Kerim ile Miraç öncesi gönüllerin coştuğu etkinliğe ev sahipliği yapan, Çitgöl Şehit Uzman Çavuş Adil Oruç Ortaokulu Müdürlüğü ile Çitgöl Belediye Başkanlığı'na, emek veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz” dedi.