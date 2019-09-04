Simav'da kurtuluş coşkusu

Kütahya'nın Simav ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Simav Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kurtuluş şenlikleri, sarı ve mor zeybeklerin Karşıyaka tepesinden Simav'a inişiyle başladı. Hastane Kavşağı'na konulan, yaren simgesi anıtı açılış töreninden sonra, Hükümet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan Başkan Biçer, “Bugün Simav'ın düşman işgalinden kurtuluşunun ve bu topraklardaki Türk hakimiyetinin kıyamete kadar var olacağının Dünyaya kabul ettirilişinin 97'inci yıl dönümüdür. Simav en başından itibaren Milli mücadelenin her aşamasında önemli bir yer almıştır. 15 Mayıs 1915'de İzmir'in işgal edilmesinden hemen sonra Simavlılar tepkilerini koymuşlar, hiç vakit kaybetmeden gerekli yerlere telgrafları ulaştırmışlardır. Vatan sevgisi Kuva-yi Milliye ve efelik ruhuyla bezenmiş olan siz değerli hemşerilerimin kurtuluş günün bir kez daha kutluyor hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. 4 Eylül Simav'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun ” diye konuştu.

Kurtuluş günü etkinlikleri, Simav sarı ve mor zeybekler ekibinin gösterileri ile sona erdi.

Kurtuluş günü etkinliklerine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, protokol üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.