Simav'da LGS heyecanı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 534 öğrencinin katıldığı “Liselere Giriş Sınavı” (LGS) gerçekleştirildi.

8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı ve iki bölümde gerçekleştirilen LGS'de ilk oturum saat 09.30'da başlayıp, 10.45'de sona erdi. İkinci oturum 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlandı. Liselere Giriş Sınavının birinci bölümünde sözelden, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden 50 soru, ikinci bölümünde ise sayısaldan Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru yer aldı.

Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Halk Eğitim Merkezi ve İbrahim Eren Ortaokulundaki toplam 65 öğretmenin görevlendirildiği 29 salonda yapılan sınavda öğrenciler ter dökerken, velileri de okul bahçelerinde heyecanlı bekleyiş içinde dualar ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

Sınav öncesi duygularını anlatan öğrenci velisi Nesrin Aktay, oğlu Enes'ten daha heyecanlı olduğunu belirterek, hayırlı olması dileklerinde bulundu. Simav Osmanbey Ortaokulu öğrencisi Enes Aktay ise “Sınava gayet hazırım, Simav Fen Lisesine girmeyi istiyorum” dedi.

Yemişli Şehit Kenan Karabodur Ortaokulu öğrencisi Nazar Çevik (14) “ LGS'ye çok iyi hazırlandım, sayısal ve sözel bölüme konu tekrar ederek çalıştım. LGS'de başarabileceğime inanıyorum, İmam Hatip Lisesine gittikten sonra da üniversiteye çalışacağım” dedi.

LGS' sınavına girmek için gelen 14 yaşındaki Meltem Koçyiğit “LGS'ye hazırlık sürecinde sayısal bölüme, denemeler çözerek, öğretmenlerimin verdiği testleri boş vakit buldukça çözerek hazırlandım. Sözel bölüme de aynı şekilde hazırlandım. LGS'de başarılı olacağıma inanıyorum, bunun için çok çabaladım. Yanımda olan aileme ve beni yetiştiren öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sınava gireceği salon numarasını belirledikten sonra duygularını dile getiren Sümeyye Başdemir “Kurslar ve ders çalışmalarıyla, test çalışmaları derken yüzdük kuyruğuna geldik, heyecanlı değilim, hedefim Fen Lisesi, inşallah kazanırım” dedi.

Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Yıldız “İlçemizde 534 ortaokul son sınıf öğrencisi liselere giriş sınavında, 3 okulun toplam 29 salonunda sınava girecekler, 65 öğretmenin gözetiminde, sınav ile ilgili tüm tedbirler alınmış durumda. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Görevli öğretmen tarafından sınav ile ilgili son uyarılar yapıldıktan sonra, öğrenciler sınav salonlarına alındı.

Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kemal Gündüz “2019 Liselere Giriş Sınavı için bu tarih itibariyle hazırlıklarımızı tamamladık. 201 öğrenci okulumuzda sınava giriyor, hepsine başarılar diliyorum. Okulumuzda güvenlik önlemlerini aldık, sınıflarımızı hazırladık. Sınav uygulaması için okulumuz ve tüm çevre şartları uygundur, inşallah öğrencilerimiz başarılı olurlar” dedi.

Oğlu sınava giren bir öğrenci velisi, Kadir gecesinin ertesi günü oğlu için dua ettiğini ve başarılı olacağını söyledi.

Kızı Şule Nur Tanrıkulu'nu sınava getiren anne Gülcan Tanrıkulu (38) “Çocuklarımızın sınavda başarılı olması için mübarek Kadir gecesinin ardından dualarla sınava uğurladık, hepsine rabbim başarılar ve zihin açıklığı versin. Rabbim çocuklarımızın umdukları yerlere yerleşmesini nasip etsin, hepsine de başarılar diliyorum” diye konuştu.