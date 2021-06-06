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Simav'da LGS heyecanı sona erdi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8’inci sınf öğrencilerinin katıldığı sınav, 18 okulda 612 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınf öğrencilerinin katıldığı sınav, 18 okulda 612 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Simav ilçe genelinde öğrencilerin kendi okullarında katıldığı sınavda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Covid-19 tedbirleri alınarak yapılan sınavın birinci ve ikinci oturumu arasında 45 dakikalık dinlenme süresi verildi. Sosyal mesafe kurallarının alındığı sınav alanına öğrenci velileri alınmadı.


İlçe genelinde yapılan liselere geçiş sistemiyle ilgili sınavda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı bildirildi.

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