Simav'da liseler arası yarışması

Kütahya'nın Simav ilçesinde liseler arası Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde gerçekleştirilen, “Peygamberimizin Hayatı” konulu liseler arası bilgi yarışması İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in de katılımıyla Simav Halk Eğitim Merkezinde yapıldı.

Yarışmanın amacı ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Dursun Gülseren, “ Burada gençlerin bilgi seviyelerini ölçmekten ziyade yarışma vesilesi ile Hz. Peygamber'i (SAV) tanıma, onun mesajını anlama, öğrencilerin milli ve manevi duygularını geliştirmek hedeflenmiştir" dedi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Peygamber Efendimizin hayatın her noktasında rehber olduğunu ve onun örnek alınması gerektiğini belirtti.

Peygamberimizin hayatıyla ilgili 20 sorunun yer aldığı yarışmada, Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi ekibi tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olurken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri 19 doğru ile ikinci, Simav Fen Lisesi öğrencileri 18 doğru ile üçüncü oldu.

Yarışma sonucunda katılımcı tüm öğrencilere Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi ve çeşitli ödüller verildi.