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Simav'da Mangala Turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 4 bin yıllık zeka oyunu Mangala Turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 4 bin yıllık zeka oyunu Mangala Turnuvası düzenlendi.


Akdağ İlkokulu Müdürü Erkan Arden Erden tarafından turnuva organizasyonlarının yapıldığı mangala müsabakaları sonunda, kızlarda birinciliği Yaykın Ortaokulu öğrencisi Ünzile Nur Karacan, ikinciliği Osmanbey Ortaokulu öğrencisi Yağmur Türkel ve üçüncülüğü Sofular Ortaokulu öğrencisi Kübra Gül Aksu elde etti.


Erkeklerde birinciliği Kuşu Ortaokulu öğrencisi Mert Türk, ikinciliği Osmanbey Ortaokulu öğrencisi Emirhan Koyuncu ve üçüncülüğü Naşa Ortaokulu öğrencisi Mert Öztürk kazandı.


Çekişmeli geçen mangala müsabakaları sonunda dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından madalya ve hediyeleri verildi.

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