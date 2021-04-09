Simav'da ‘Masal Dinletisi' etkinliği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş masalların gün yüzüne çıkarılması için masal dinletisi etkinlikleri düzenleniyor.

Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Projesi (AEP), Okul Destek Projesi (ODES) ve Sosyal Sorumluluk kapsamında, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımından faydalanan ailelere "Masal Dinletisi Etkinliği" gerçekleştirildi.

Simav Sosyal Hizmet Müdürü Bilge Sapmaz “Masalların geçmişten günümüze unutulup gitmemesi ve çocukların hayatında güzel bir anı kalması amacıyla masal anlatıcısı Fadime Yanmaz'ın desteği ile unutulmaya yüz tutmuş masalları hatırlatıp çocukların hayal dünyalarına bir kapı açıldı” dedi.

Simav Hükümet Konağı salonunda gerçekleştirilen etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.