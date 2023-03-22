Simav'da meyve ağaçlarında budama kursu

Simav ilçesinde meyveciliğin önemli tarımsal gelir kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “Meyvecilik yapan vatandaşlarımızın budama eğitimiyle ilgili talepleri bulunmaktadır. Biz de Halk Eğitim Müdürümüzle görüşerek bu konuda birlikte bir kurs açılmasını kararlaştırdık. Geçtiğimiz yıllarda da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle beraber pek çok kurs açtık. Bu yıl da tarımsal konularda başka kurslar da açacağız” dedi.

Müdür Tokdemir, “ Meyve ağaçlarında budama kursumuzu 27 Mart 2023 tarihinde başlatmayı düşünüyoruz. Bu kursa başvurmak isteyen kişilerin 24 Mart 2023 Cuma gününe kadar İlçe Müdürlüğümüze veya Halk Eğitim Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Hem pratik hem de teorik pek çok bilginin öğretileceği kursların çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Şimdiden çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.