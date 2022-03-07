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Simav'da meyve ağaçlarında budama kursunda uygulamalı eğitim

Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan meyve ağaçlarında budama kursunun son gününde kursiyerlere uygulamalı eğitim verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan meyve ağaçlarında budama kursunun son gününde kursiyerlere uygulamalı eğitim verildiği bildirildi.


57 kursiyerin katıldığı toplam 48 saatlik meyve ağaçlarında budama kursunun son gününde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince kursiyerlere meyve ağaçlarında uygulamalı budama gösterildi.

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