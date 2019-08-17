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Simav'da motosiklet kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kuşu beldesi Kovaldere mevkiindeki tarlasına giderken kullandığı sepetli motosikletin kontrolünü kaybeden Ahmet Şahin (76) kaza yaptı. Motosikletin devrilmesiyle altında kalarak ağır yaralanan Şahin, olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım Ekiplerince Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğu bulunmayan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Şahin'in hayatını kaybettiği belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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