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Simav'da Muazzez Ersoy rüzgarı

Simav Turizm ve Ticaret Panayırı’nda, Türk Sanat Müziği’nin sevilen sanatçısı Muazzez Ersoy rüzgarı esti.

Simav Turizm ve Ticaret Panayırı'nda, Türk Sanat Müziği'nin sevilen sanatçısı Muazzez Ersoy rüzgarı esti. Usta sanatçı Ersoy, Türk Bayrakları ile donatılan alandaki iki saat süren açık hava konserinde binlerce vatandaşa şarkılarını seslendirdi. Çok sevilen eserlerini Simavlılar için okuyan Ersoy'a vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti.


Panayır Alanı'ndaki açık hava konserine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, protokol üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı Muazzez Ersoy'a Simav'a teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, hediye takdim etti.

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