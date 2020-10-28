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Simav'da ödüllü slogan yarışması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp toplama araçlarına yazılmak üzere, ödüllü slogan yarışması düzenlendiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp toplama araçlarına yazılmak üzere, ödüllü slogan yarışması düzenlendiği bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) 1 milyon 20 TL karşılığında yeni alınan 3 adet çöp toplama aracında kullanılmak üzere, temizlik sloganı yarışması düzenlediklerini ifade etti. Başkan Biçer, “Vatandaşlarımız 30 Ekim tarihine kadar, temizlik ile ilgili sloganlarını 0 543 274 43 43 numaralı WhatsApp hattımızda bizimle paylaşıp yarışmamıza katılabilirler. Bu yarışma sonunda kazanan vatandaşlarımıza sürpriz hediyelerimiz olacak” dedi.

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