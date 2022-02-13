Simav'da öğrenciler, “İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Kütahya’nın Simav ilçesinde öğrenciler, “İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde öğrenciler, “İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Simav Belediye Kültür Sarayı'nda, öğrencilere vatan sevgisini aşılamak amacıyla "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi izlettirildi.
Sinema etkinliğine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Taştan, Beyce Şehit Er Mustafa Nergis Ortaokulu Müdürü Hüseyin Çakmak, Beyce Şehit Er Mustafa Nergis Ortaokulu, Osmanbey Ortaokulu Din Kültürü öğretmenleri, Simav Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Süleyman Yiğit ve öğrenciler katıldı.