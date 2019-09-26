Simav'da öğrencilere seminer

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ortaöğretim gençlerine yönelik seminer verildiği bildirildi.

Haftanın salı günleri saat 16.00-17.00 arasında gerçekleştirilen seminerlerde, vatan sevdalısı birer fert yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi.

Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Öğretmen Mustafa Köse, "Gençlerimizin milli ülküleri benimsemesini sağlamak amacıyla, salı günleri 1 saatlik seminer programları hazırladık. Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olan Ülkü Ocakları'na gelen gençlerimizin, sevgi, disiplin ve hoşgörüyle birlikte Tarih bilinci içinde yetişmelerine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.