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Simav'da öğrencilere seminer

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ortaöğretim gençlerine yönelik seminer verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ortaöğretim gençlerine yönelik seminer verildiği bildirildi.


Haftanın salı günleri saat 16.00-17.00 arasında gerçekleştirilen seminerlerde, vatan sevdalısı birer fert yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi.


Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Öğretmen Mustafa Köse, "Gençlerimizin milli ülküleri benimsemesini sağlamak amacıyla, salı günleri 1 saatlik seminer programları hazırladık. Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olan Ülkü Ocakları'na gelen gençlerimizin, sevgi, disiplin ve hoşgörüyle birlikte Tarih bilinci içinde yetişmelerine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

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