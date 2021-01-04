İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 209 tablet bilgisayarın Okul Müdürleri tarafından öğrencilere dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen 209 tablet bilgisayarın Okul Müdürleri tarafından öğrencilere dağıtıldığı bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, uzaktan eğitim sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden devam eden canlı derslerden olumlu sonuçlar alındığını belirtti. Kaymakam Halim, “ Elverişsiz sosyal koşulları nedeniyle uzaktan eğitime devam edemeyen öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet bilgisayar seti ve internet erişimi sağlayacak SİM kartlar gönderildi. İlk etapta, ilçemiz okullarında öğrenim gören 209 öğrenciye tabletleri teslim edildi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.