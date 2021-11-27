Simav'da öğrencilere trafik eğitimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında, Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri Ali Kalkan ve Aykut Aksar tarafından Fen Lisesi öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Simav İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Göncü, ‘Trafik Dedektifleri Projesi'nin 2013 yılından bu yana devam ettiğini belirtti. Göncü, “Proje kapsamında, Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerimiz tarafından ilçemiz genelindeki okullarda, öğrencilere trafik kuralları hatırlatılarak güvenli trafik eğitimleri veriliyor. Amacımız bilinçli, kurallara uyan yaya ve sürücüler yetiştirmektir” dedi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik ışığı, yaya yolları, işaret levhaları, emniyet kemeri, öğrenci servisleri konularında gerçekleştirilen trafik eğitimlerinin tüm okullarda devam ettiğini belirtti.