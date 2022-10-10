Simav'da öğrencilerin sinema keyfi

Kütahya'nın Simav ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi çerçevesinde, Beyce, Osmanbey İmam Hatip, Osmanbey, İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulları ile Simav İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezinin birlikte organize ettikleri etkinlikte öğrenciler sinema izleme fırsatı buldu.

Simav Belediyesinin sponsorluğunda öğrencilerin Belediye Kültür Merkezi Sinema Salonunda izlediği "TAY" isimli yerli animasyon filmde annesini arayan minik tay Riyah ve peşindeki hırsızlardan kaçarken karşılaştığı deve Jabal ile Medine'ye doğru çıktığı yolculuk anlatılıyor. Filmde, Riyah'ın yol arkadaşıyla mücadelesi, İslam tarihinin dönüm noktası olan Hazreti Muhammed'in çileli yolculuğu 'Hicret' üzerinden anlatılıyor.