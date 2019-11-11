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Simav'da okçuluk tesisleri için ilk adım

Kütahya’nın Simav ilçesinde, geleneksel Türk okçuluğu ile geleneksel Türk sporlarının yapılacağı, içinde sosyal ve kültürel alanların bulunacağı, spor kompleksinin yapılmasına ilişkin ilk görüşmenin gerçekleştiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, geleneksel Türk okçuluğu ile geleneksel Türk sporlarının yapılacağı, içinde sosyal ve kültürel alanların bulunacağı, spor kompleksinin yapılmasına ilişkin ilk görüşmenin gerçekleştiği bildirildi.


Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Altyapı Kurul Başkanı Selim Erduğan ve Geleneksel Türk Okçuluk Antreörü Süleyman Akif Ünlü, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer'i makamında ziyaret ederek, konuyla ilgili bilgi alış verişinde bulundu.


AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat'ın da hazır bulunduğu toplantıda, planlanan spor kompleksinde, geleneksel Türk sporlarının yapılabilmesi için yer belirleme ve proje çalışması yapılacağı belirtildi.

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