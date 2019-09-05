Simav'da 'Okula merhaba' semineri

Kütahya'nın Simav ilçesinde 'Okula Merhaba' adıyla bir seminer düzenlendi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Demir tarafından sunumu yapılan seminerde, okula yeni başlayacak çocukların uyumları ile ilgili veli ve öğretmenlere bilgiler verildi. 1'inci sınıftan başlayıp, 4 yıl boyunca öğrenciyle ilgili toplanan verilerin değerlendirilmesi gereği üzerinde duruldu. Veri ambarının önemi anlatıldı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, düzenlenen uyum eğitim etkinliği ile 1'inci sınıf öğretmenlerine, okula yeni başlayacak çocuklara nasıl davranılması gerektiği hususunda bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti. Şirikçi, “Velilerimize ve 39 sınıf öğretmenimize yönelik düzenlenen seminer için DPÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Metin Demir'e ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Güven'e teşekkür ediyoruz. Çocukların uyum sorunlarıyla ve yapılması gerekenlerle ilgili çözüm önerilerini öğretmenlerimizle paylaşıyoruz” dedi.