Simav'da “Okulum Hayalime Açılan Kapı” projesi

Kütahya'nın Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından yıl boyunca uygulanan projelerin tamamının hayata geçirildiği bildirildi.

Ramazan ayı içinde iftarda buluşma hayallerini yaşayan, öğrenci, öğretmen, veliler ve proje ortağı okulların öğrencileri, mutluluğu birlikte yaşadı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in de katıldığı programda, proje desteği veren okulların öğrencilerine teşekkür belgeleri veridi. Simav Özel Öğretim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız “Öğrencilerimizle yaptığımız yıl içindeki çalışmalardan yola çıkarak, hayallerinden bir tanesi de, projede yer alan arkadaşları ve gönüllü aileleriyle bir iftar programında beraber olmaktı. Bugün biz burada bu hayali de gerçekleştirdik” dedi.

Özel Öğretim Uygulama Okulu 10'uncu sınıf öğrencisi Mükerrem Gülmez, öğretmeninin rehberliğinde “İftar yemeğimiz benim hayalim, çok mutluyum, bütün arkadaşlarım burada” ifadelerini kullandı.

Proje ortağı olan Osmanbey Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Nisa Aydın “Ramazan ayının bu son günlerinde, özel öğretim okulunun bahçesinde hep birlikte iftarda bulunduk. Engelli arkadaşlarımızla son olarak vakit geçirdik. Bu mutluluğu hep birlikte yaşadık, iftarımızı açtık, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu tür projelere sürekli destek vermek istiyorum” diye konuştu