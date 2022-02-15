Simav'da okuma yazma kursu açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Okuma-Yazma Kursu açıldığı bildirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Okuma-Yazma Kursu açıldığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında okuma-yazma bilmeyen yetişkin vatandaşlara yönelik açılan toplam 80 saatlik 1. Kademe Okuma-Yazma Kursu'na 4 kursiyer katılıyor. (MA-EFE)