İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da ‘Önce Yaya' çizgi çalışması

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile, şehrin bir çok bölgesindeki cadde ve ana yollarda “Önce Yaya” yazılı çizgi çalışması yapıldı.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile, şehrin bir çok bölgesindeki cadde ve ana yollarda “Önce Yaya” yazılı çizgi çalışması yapıldı.


Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Öğrencilerin ve halkın güvenli geçişleri için, okul çevreleri başta olmak üzere, şehrin birçok yerinde yaya geçidi çizgi çalışmalarının gerçekleştirdiklerini belirtti. Biçer “Vatandaşlarımızın trafikte güvenli bir hizmet alması amacıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da önce yaya çizgi çalışmaları yapılacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.