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Simav'da orman yangını riski

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince aşırı gündüz nemi nedeniyle orman riskinin olduğu bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ramazan Bayramı süresince aşırı gündüz nemi nedeniyle orman riskinin olduğu bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, konuyla ilgili muhtarlara yaptığı duyuruda, Ramazan Bayramı süresince gündüzleri aşırı nem olması sebebiyle orman yangını riski olduğunu, köyde, arazide, orman içerisinde ateş ve anız yakılmaması gerektiği ve vatandaşlara duyurulması, en küçük bir ateş bile görüldüğünde 112 Acil hattına bildirilmesi, ateş ve anız yakanlara yönelik 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ıncı maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi.


Simav Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüm orman yollarında yangın riski nedeniyle tedbirler alındı.

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