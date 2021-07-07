Simav'da panayır hazırlığı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 88 yıldan bu yana geleneksel olarak yapılan ‘Turizm ve Ticaret Panayırı' için hazırlıkların başladığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Temmuz ayı olağan meclis toplantısında, bu yıl panayır'ın yapılması yönünde oy birliğiyle karar aldıklarını belirtti.

Başkan Biçer, “88'inci geleneksel panayırımız bu yıl, 20-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yer satış ihalesinin yapılacağı tarih, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra ileri bir tarihte duyurulacaktır. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.