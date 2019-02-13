Simav'da park alanları ağaçlandırılıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ın talimatı doğrultusunda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, TOKİ bölgesi ve Eynal Kaplıcalarındaki park alanları ağaçlandırıldı. Ekipler park alanlarına toplam 950 adet çınar, akçaağaç fidanları ile güvey feneri bitkisi dikimi yaptı.

ilçedeki park alanlarının ağaçlandırarak daha yeşil bir Simav oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Özkan, kent merkezi ve Eynal kaplıcalarındaki park alanlarında ağaç dikilmeyen alan bırakmıyoruz. Ekiplerimiz, Balıkesir Orman Fidanlığından hibe olarak gönderilen fidan ve bitkileri, parkların durumuna göre dikiyor. Yeşil ve güzel bir Simav adına ağaçlandırmaya çok önem veriyoruz” dedi.