Simav'da pazar yeri değişikliği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, halk sağlığı güvenliği açısında yetersiz kalan Çarşamba pazarının kapatılarak, 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren Leylekkürü Panayır Alanı'nda yapılacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Çarşamba günleri açılan halk pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafında geçici bir süre kapatıldığını belirtti. Başkan Biçer, “Tüm dünyanın zor bir sınavdan geçtiği bu günlerde, ülkemizde de Korona virüs ile mücadele kapsamında bir çok alanda özverili çalışmalar sürdürmektedir. Salgın hastalığın bulaş riskini artıran pazar yerlerine ilişkin yayınlanan genelgeler karşısında, Kütahya Valiliği tarafından alınan kararlar da dikkate alındığında ilçemiz Çarşamba pazarının yeri halk sağlığı güvenliği açısından yetersiz kaldığından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçici süre ile kapatılmıştır. 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren, Çarşamba pazarı Leylekkürü Panayır Alanı'nda yapılacaktır. Pazarcı esnafının kullanacağı alanları, kura çekimiyle yerinde belirledik. Yeni uygulamanın, ilçemizin genel sağlık güvenliği için hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı günler diliyorum” dedi.