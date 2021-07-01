Simav'da prestij cadde çalışmaları hız kazandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, bin 500 metre uzunluğundaki 2'inci ve 3'üncü etap prestij caddenin yapımına başlandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, prestij cadde 2'inci ve 3'üncü etap yer teslimini geçekleştirdiklerini belirterek, projenin 180 günde tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Biçer “ Toplam bin 500 metre uzunluğa sahip prestij cadde 2'inci ve 3'üncü etapta 3 bin 685 metrekare kaldırım döşeme, 2 bin 535 metre bordür döşeme, 9 bin 408 metrekare yol döşeme, 15 adet pergole, 55 adet bank oturma birimi, 75 adet çöp kovası, 12 adet bisiklet parkı, 18 çeşit/ bin 930 adet ağaç, 700 metrekare meydan düzenlemesi, 1 saat kulesi, 150 metrekare park düzenlemesi yapılarak, 234 araçlık otopark yeri açılacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.