Simav'da prestij cadde çalışması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, cadde ve sokaklarda başlatılan düzenleme çalışmalarına, prestij cadde projesi de eklendi. İlçe merkezinde prestij proje kapsamına alınan Kışla caddesindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Simav'da ilçe merkezinin çehresini değiştireceği belirtilen, prestij cadde çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe merkezindeki caddelerde başlatılan düzenleme çalışmaları sırasında esnafların sabır göstererek, destek olduklarını belirtti. Biçer, “Simav'a hizmet etmek için yola çıktık. İlçemizin hak ettiği tüm hizmetlere kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kışla caddesinde başlattığımız prestij cadde projesiyle, ilçemizin çehresi değişecek, engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği kaldırımlarla, ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Projenin diğer uygulama alanları için hazırlık çalışmalarımız devam ediyor” dedi.