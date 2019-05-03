İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Simav'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Simav'da 310 gram pide 2 TL'ye satılacak.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Fırıncılar Odası Başkanı Tahir Özlüer ve fırıncı esnaflarıyla birlikte bir toplantı yaptı. Tahir Özlüer, Fırıncılar Odasına kayıtlı ve ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnafıyla aldıkları prensip kararı doğrultusunda hareket edeceklerini, bu yıl 310 gram Ramazan pidesinin 2 TL'ye satılacağını belirtti.


Simav Belediye Başkanı Biçer, Geçen yıl Ramazan ayında, 280 gram pidenin 1lira 50 kuruştan satıldığını, bu yıl aldıkları kararla 310 gram Ramazan pidesinin 2 TL olduğunu belirterek, hem esnafın hem de vatandaşın memnun olmasını istediklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.