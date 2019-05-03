Simav'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Simav'da 310 gram pide 2 TL'ye satılacak.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Fırıncılar Odası Başkanı Tahir Özlüer ve fırıncı esnaflarıyla birlikte bir toplantı yaptı. Tahir Özlüer, Fırıncılar Odasına kayıtlı ve ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnafıyla aldıkları prensip kararı doğrultusunda hareket edeceklerini, bu yıl 310 gram Ramazan pidesinin 2 TL'ye satılacağını belirtti.

Simav Belediye Başkanı Biçer, Geçen yıl Ramazan ayında, 280 gram pidenin 1lira 50 kuruştan satıldığını, bu yıl aldıkları kararla 310 gram Ramazan pidesinin 2 TL olduğunu belirterek, hem esnafın hem de vatandaşın memnun olmasını istediklerini ifade etti.