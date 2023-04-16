Simav'da restorasyonu tamamlanan Türk hamamı hizmete sunuldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde yap-işlet-devret modeli çerçevesinde tadilatı ve restorasyonu gerçekleştirilen Eynal Kaplıcalarındaki Türkiye'nin en büyük termal Türk Hamamı'nın açılışı yapıldı.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28.dönem Milletvekilliği Seçimleri için AK Parti Kütahya İl Başkanlığınca düzenlenen milletvekili adayları tanıtım turları Simav'da devam etti.

Simav AK Parti İlçe Başkanlığının Eynal Kaplıcalarında hazırladığı tanıtım ve vefa toplantısından önce Belediyeye ait Termal Hamamın tadilat ve restorasyon sonrası açılışı, ardından iftar yemeği ve AK Parti Milletvekili adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Eynal Kaplıcalarındaki Türkiye'nin en büyük termal Türk Hamamının açılış töreni kalabalık bir davetli topluluğu ile yapılırken, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay yap-işlet-devret modeli çerçevesinde tadilatı ve restorasyonu yapılan hamamın ihaleyi kazanan şirketin 10 yıllık kira süresinin olduğunu belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, milletvekili adayları Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Esra Özbek Balcı ve Mustafa Altuğ Atalay, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve ilgili inşaat şirketinin ortaklarının katıldığı törende termal Türk Hamamının açılışı yapılan duanın ardından gerçekleştirildi.

Daha sonra yaklaşık 500 kişilik AK Parti grubunun katıldığı iftar yemeği programı, ardından milletvekili aday tanıtımı yapıldı. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat'ın tanıtım ve vefa buluşmasına dair açılış konuşmasını yapmasından sonra tüm adaylar yaptıkları kısa konuşmalarla kendilerini tanıttı. Toplantı AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın konuşmasının ardından sona erdi.