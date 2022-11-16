Simav'da 'Safran' hasadı

Kütahya'nın Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 'Safran Projesi'nde, 2022 yılı hasadı gerçekleştirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, yaptığı açıklamada, 2 yıl önce başlanan projenin Yeşilköy kasabasında Şerife Çelik isimli kadın çiftçiye ait 250 metrekare arazide uygulandığını ifade etti.

Müdür Murat Tokdemir, ”Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yaparak uygulanan projemiz başarılı şekilde devam etmektedir. Safran çok değerli bir bitki ve çeşitli alanlarda kullanımı mümkün. Özellikle gıda boyası olarak kullanılmasının yanında çok değerli ve pahalı bir baharat olarak da bilinmektedir. Biz de bu projeyle ilçemizde safran bitkisinin yetişebildiğini görmüş bulunmaktayız. Alternatif ürün olarak küçük arazilerde ve uygun iklim koşullarında safran yetiştirilmesi mümkün görünmektedir. Alınan verimden de memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.