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Simav'da sağlık çalışanlarına aşı uygulaması başladı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki sağlık çalışanlarına, Koronavirüs (Covid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki sağlık çalışanlarına, Koronavirüs (Covid-19) aşısı uygulanmaya başlandı. Simav'da görevli 550 sağlık çalışanı için getirilen ilk aşı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'e yapıldı.


Simav İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer “ Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verilerek ülke genelindeki sağlık çalışanlarına yönelik başlatılan aşı kampanyası, ilçemizde de uygulanmaya başlatıldı. İlk iki günde, ilçemiz genelinde görev yapan 550 sağlık çalışanının yüzde 75'i aşılandı.Hayırlı olsun” dedi.

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