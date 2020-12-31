Simav'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya'nın Simav ilçesinde polis ekiplerince yapılan takip sonunda, şüpheli 2 şahıs üzerlerinde sahte paralarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, elinde sahte para bulunduran 2 kişinin hayvan alım satımında sahte para kullandıkları ihbarı üzerine, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Gediz ilçesinden gelen müştekinin, şüpheli şahıslara hayvan sattığı ve 5 bin TL sahte para aldığı belirlendi. Çevre İl ve ilçelerde yapılan araştırma ve takip sonunda, şüphelilerin Balıkesir ilinde yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.