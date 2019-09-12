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Simav'da samanlık yangını korkuttu

Kütahya’nın Simav ilçesi, Muradınlar mahallesinde müstakil bir samanlıkta çıkan yangın söndürülürken, büyük maddi zarar yaşandı.

Kütahya'nın Simav ilçesi, Muradınlar mahallesinde müstakil bir samanlıkta çıkan yangın söndürülürken, büyük maddi zarar yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, İsmail Dağ'a ait saman deposunda kaynak ateşinden sıçrayan kıvılcım ile başlayan yangın hızla büyüdü. İki bin adet saman balyasının kül olduğu yangında can kaybının olmaması sevindirdi. Yaklaşık 30 bin lira tutarında samanın zarara uğradığı yangın Simav Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Yangın haberinin ulaşmasından hemen sonra itfaiye ekiplerinin yangın mahalline ulaştığını belirterek, soğutma çalışmaları sırasında, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş desteği, 112 Acil Yardım ekipleri tarafından da sağlık desteği verildiğini ifade etti.


Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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