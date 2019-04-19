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Simav'da Satranç Turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.


Simav Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Halil Aktay, satranç turnuvasına, İlkokul kategorisinde 40 öğrenci, Ortaokul kategorisinde 52 öğrenci, Lise, Üniversite ve Halk kategorisinde ise 36 kişinin katıldığını belirtti.


Belediye yeni düğün salonunda yapılan satranç turnuvası sonunda; İlkokul kategorisinde 1'inci Güney İlkokulundan Berat Başbudak, 2'inci Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulundan Hasan Çakır, 3'üncü Kuşu Nurullah Bayram İlkokulundan Alper Yılmaz dereceye girdi. Ortaokul kategorisinde 1'inci Osmanbey Ortaokulundan Kaan Yoldaş, 2'inci Güney Ortaokulundan Fatma Ayyıldız, 3'üncü Osmanbey Ortaokulundan Talha Gökdemir dereceye girdi. Lise, Üniversite ve Halk kategorisinde 1'inci Üniversite öğrencisi İsmail Güney, 2'inci Fen Lisesi öğrencisi Berkay Yoldaş, 3'üncü Elektrik Mühendisi Göksel Gökalp'in turnuvada dereceye girdiği bildirildi.

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