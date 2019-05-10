Simav'da şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında buluştu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, şehit yakınları ile gazilere iftar yemeği verildi.

Eynal Kaplıcaları Firuze salonunda düzenlenen iftar programında, şehit yakınlarıyla gazilerin masalarında protokol üyeleri ve muhtarlar da bulundu. 214 kişinin katıldığı programda, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer ve Kaymakam Türker Çağatay Halim birer selamlama konuşması yaptı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, iftar programı dolayısıyla şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Kaymakam Halim, iftar sofralarındaki birlik ve beraberliğin, ülke genelinde birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını dilediğini ifade etti.