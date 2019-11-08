Simav'da şeker pancarı üretimi durma noktasına geldi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, geçmiş yıllarda 3 bin dekarlık bir alanda yapılan şeker pancarı üretiminin durma noktasına geldiği bildirildi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, yaptığı açıklamada, “Simav ve çevre köylerinden 2 bin çiftçimizin, 3 bin dekar alanda yaptığı şeker pancarı üretiminden yaklaşık 18 bin ton ürün alınıyordu. Girdi fiyatlarının artışı ile birlikte, şeker pancarının ilçemiz ana deposundaki manuel boşaltma işi ve kota uygulamasındaki olumsuzluklardan dolayı, üretim durma noktasına gelmiştir. Bu yıl ilçemize bağlı Yeşilköy sınırları içinde 5 dekarlık alanda, bir çiftçimiz tarafından şeker pancarı ekimi ve hasadı yapılmıştır” dedi.

İlçenin tek şeker pancarı üreticisi Mehmet Çakar, "Bu yıl Simav ve çevresinde tek şeker pancarı üreticisi olarak 5 dekarlık tarlamda üretim yaptım. Tohum ve gübresinin fabrika tarafından verilen tarım çalışması sonunda 30 ton ürün aldım, Uşak şeker fabrikasına teslim ettim, 10 bin TL gelirim oldu. Çiftçilerimize destek verilirse, Simav'ın verimli arazilerinde yeniden şeker pancarı üretimi yapılabilir” diye konuştu.