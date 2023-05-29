Simav'da selde 67 evi ve bir besihaneyi su bastı, 20 hayvan telef oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. 67 evi ve bir besihaneyi su basarken, 20 hayvan telef oldu, 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, aşırı yağış sonucu ilçe merkezdeki Fatih, 4 Eylül ve Sırapayam mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Yeşilköy bölgesinde iki halı fabrikasında sel nedeniyle çalışmalar dururken, bir besihaneyi su basması sonucu 50 küçük ve büyükbaş hayvandan 20 tanesi telef oldu. Yaklaşık 2 saatten fazla süren şiddetli yağış sonrasında Simav Belediyesi itfaiye ekipleri 16 personel ve 7 araçla vatandaşlardan gelen ihbarlara cevap verirken, en büyük felaketin Yeşilköy bölgesinde yaşandığı ortaya çıktı. Yeşilköy'ün Gökçeler ve Muradınlar bölgeleri ile tarım alanları sular altında kaldı. Zaman zaman dolu yağışının da etkili olduğu bölgede 11 vatandaş bulundukları yerlerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Selde Mehmet Yenilmez (60), eşi Nazan Yenilmez ve anneleri Huriye Yenilmez, tek katlı yapının üzerine çıkarak sel sularına kapılmaktan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Yenilmez ailesi, ambulansla Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan aile fertleri, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kalp hastası olduğunu söyleyen Mehmet Yenilmez, ”Bu yaşıma kadar böyle bir felaket yaşamadım. Kendimize ait bu yerde 20 yıllık emeklerimiz iki saatte selle

birlikte yok oldu. Canımızı zor kurtardık. Yardımımıza gelen Simav İtfaiye Müdürlüğü görevlilerine, Devlet Hastanesi Acil Servisi ve 112 Acil Sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle başladığım hayvancılıkta bazılarını kurbanlık olarak sattığım hayvanlarımla birlikte 20 küçükbaş hayvanım sel sularında telef oldular. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Türkiye'de bu tür afetlerin yaşandığı her yere devlet elini uzattı, belki bizlere de uzatır diye beklemekteyiz” dedi.