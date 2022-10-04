Simav'da sertifikalı ayva bahçesinde 2022 yılı kontrolü

Konuyla ilgili Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Simav ilçemiz Gölköy köyü çiftçilerimizden Ali Çelik'e ait ayva bahçesinde sertifikalı fidan desteklemesi çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından 2022 yılı kontrolü yapılmıştır. İlçemizde sertifikalı fidan destekleme kontrollerimiz devam etmektedir” denildi.