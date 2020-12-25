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Simav'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde ormanlık alanda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde ormanlık alanda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Eynal Kaplıcaları yolu yakınındaki ormanlık alanda Hüseyin Ç. (29) adlı kişi, Rıdvan V.(29) isimli şahıs tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden bir araçla kaçarken, Hüseyin Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçan şahıs Pazarlar ilçesi Sofular köyünde yakalanırken, yapılan aramada şüphelinin olayda kullandığı kısa dipçikli pompalı tüfek ile ayrıca yanında bulunan tabanca ve 2 adet extasy hap ele geçirildi.


Yaralının tedavisi devam ederken, şüpheli şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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