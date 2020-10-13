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Simav'da sinema hasreti sona eriyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından kurulması planlanan sinema için, anlaşma yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından kurulması planlanan sinema için, anlaşma yapıldığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, yeni yapılan Kültür Merkezi'ndeki sinema salonu için Dicle Vizyon Sinemaları ile sözleşme imzaladık. Yaklaşık 1 ay sonra hizmete açılmasını planladığımız sinemada, ülkemizde vizyona giren filmleri anında halkımıza izletme imkanımız olacak. Kültür ve sanat açısından büyük bir öneme sahip olan sinema aracılıyla çocuklarımızı, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı birbirinden güzel filmlerle buluşturacağız. İlçemizde, sinema ve tiyatro bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sinema etkinliğimiz, ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.


1970'li yıllarda, ‘Armağan Sineması' ve ‘Zafer Sineması' adıyla iki sinemanın bulunduğu Simav'da, yeniden bir sinemanın açılması ilçe halkı tarafından merakla bekleniyor.

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