Simav'da Siyaset Akademisi

Kütahya'nın Simav ilçesinde Siyaset Akademisi, ilk dersin anlatımıyla başladı. Kaymakamlık konferans salonunda başlayan ilk ders, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Dr. Murat Yılmaz ve Seta Vakfı üyesi Dr. Turgay Yerlikaya'nın sunumuyla gerçekleştirildi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, 18 dönemdir kesintisiz olarak uygulanan ve kurumsal bir nitelik kazanan ‘Siyaset Akademisi'nin, katılımcıları ve verilen eğitimin niteliği bakımından çok değerli olduğunu ifade etti.

Kulat, “19. dönem ‘Simav Siyaset Akademisi'nde bugün ilk dersimizi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Üyesi Dr. Murat Yılmaz'ın verdiği temel siyasi kavramlar ve Seta Vakfı Üyesi Dr. Turgay Yerlikaya'nın verdiği Avrupa'da yükselen milliyetçilik ve İslamafobi derslerimiz çok verimli geçti. ‘Siyaset Akademisi' katılımcılarına ve eğitimcilerine teşekkür ediyorum” dedi.