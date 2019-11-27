Simav'da 'Sosyal Medya Kullanımı' eğitim semineri

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğü tarafından, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal medya kullanımı konulu eğitim seminerleri başlatıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in konuşmacı olarak katıldığı eğitim seminerine, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Öğretim Görevlileri ve üniversiteli gençler katıldı.

Karşılıklı ve eş zamanlı iletişimin öneminin anlatıldığı seminerde, sosyal medyanın kullanım alanları ve istatistiki bilgilere yer verildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, mobil iletişim araçlarının günlük yaşantımızda önemli bir yeri olduğunu, ancak ölçülü kullanılması gerektiğini belirtti. Halim, “Sosyal medya, günümüzde gençler için çok önemli bir konu haline geldi. Akıllı telefon kullanımının artması ile her an sosyal ağlara ulaşılabiliyor. Düşündüklerimizi ve yaşadıklarımızı anlık olarak paylaşabiliyoruz. Sosyal medya ağlarının etkin olarak kullanılması, zaman içerisinde hayatımızda çok şeyi olumlu ve olumsuz olarak değiştirebiliyor. Günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilecek paylaşımlardan kaçınmanız gerekiyor. Gelecekteki iş ve aile hayatınızı olumsuz etkileyebilecek hiçbir davranış, söz ve fotoğrafı paylaşmayın. Bunun yanı sıra özellikle küçük yaştaki kardeşleriniz veya yakınlarınızın fotoğrafları ile özel yaşantılarınızı kesinlikle sosyal medya ağlarında paylaşmayın, kişisel itibarınızı zedeleyecek yorumlar yapmaktan kaçının. Siyaset, spor, din, terör, cinsellik gibi konularda yorum yaparken dikkatli olun” dedi.