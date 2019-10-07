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Simav'da 'Sosyal medyadan, sosyal meydana' projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ’Sosyal medyadan, sosyal meydana’ projesi’ kapsamında, Yeni Mahalle Şehitliği’nde çevre temizliği yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Sosyal medyadan, sosyal meydana' projesi' kapsamında, Yeni Mahalle Şehitliği'nde çevre temizliği yapıldı.


Simav Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Gökkaya, genç gönüllülerle bir araya gelerek çevre temizliklerine katkıda bulunduklarını belirtti.


Gökkaya, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı proje ile iyilik teması kapsamındaki etkinliğimiz, ilçemiz şehitliklerinde yaptığımız çevre temizliği, dualar ve şiirler okunarak gerçekleştirildi. Katılımlarından dolayı, Gençlik Merkezi'nin genç gönüllülerine, Kızılay Simav Şubesi'nin genç gönüllülerine, Fen Lisesi gençlerine, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) İnsan Kaynakları Bölümü'nün idareci, öğretim görevlisi ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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