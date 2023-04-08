Simav'da temel trafik kuralları eğitim faaliyetleri

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkında toplam bin 333 öğrenciye, toplam 553 lise öğrencisine temel trafik kuralları konusunda, emniyet kemeri bilgilendirilmesi için muhtelif cadde ve sokakta toplam 315 vatandaşımıza eğitim çalışması yapılmıştır. Muhtelif köy kahvehanelerinde bulunan toplam 245 vatandaşımıza genel trafik kuralları ve güvenli traktör kullanımı konularında eğitim verilmiştir. 5 günlük süre zarfında toplam 2 bin 446 vatandaşımıza trafik eğitimi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.