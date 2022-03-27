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Simav'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya’nın Simav ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.



Kaza, Simav-Harmancık karayolu Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.D. yönetimindeki 10 ABA 371 plakalı otomobil, O.A. idaresindeki 43 ACT 594 plakalı otomobil ve H.S. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan O.A., H.S., T.Ç., D.Ç. ve 6 yaşındaki Ensar Erkul yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedai altına alındı. Yaralılardan 6 yaşındaki Ensar Erkul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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